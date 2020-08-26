Красноярск, , 14:27 — REGNUM Родителей красноярских школьников интересует, каким образом будут рассаживать за парты детей в связи с принятыми мерами по борьбе с коронавирусом в учреждениях образования.

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Как сообщили ИА REGNUM в министерстве образования Красноярского края, специальной рассадки для школьников не предусмотрено. То есть учащиеся будут сидеть за партами по-прежнему по два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, питаться красноярские школьники будут по специальному расписанию.

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