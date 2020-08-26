Москва, , 14:21 — REGNUM Сейчас все больше посднимается вопрос о неправильном подходе к начислению пенсий. Остроты добавила и проверка Счетной палаты РФ. На самом деле, в большинстве случаев перепроверка правильности начисления пенсий носит заявительный характер, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала», к. э. н Людмила Иванова-Швец.

«Но работнику нужно набраться терпения, чтобы доказать факт нарушения. Начинать надо с заявления в местное отделение Пенсионного фонда РФ (ПФР), и, если гражданин не удовлетворён, он может обратиться выше — в региональный отдел ПФР.

Часто гражданину рекомендуют обращаться в суд. В любом из этих вариантов, если обнаружились ошибки, ПФР должен выплатить недостающую сумму за весь период и сделать перерасчет.

Но гражданину, как правило, нужно проявить настойчивость, чтобы доказать факт неправильного начисления пенсий. ПФР проверяет все формально.

Например, работнику не учли работу во вредных условиях, потому что работодатель сделал неправильную запись в трудовой книжке, то работник должен привести дополнительные факты, подтверждающие его занятость на вредном производстве.

Поэтому, чтобы доказать факт нарушения, нужно правильно составить заявление, самому быть готовым доказывать факты, подтверждающие его правоту или нанять грамотного адвоката.

И если, действительно, пенсия была начислена неправильно, это доказано или есть решение суда, ПФР в полной мере выплатит всю сумму», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане могут восстановить свои права в случае ошибки при начислении пенсий, считает первый зампред социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский.

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