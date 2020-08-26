Красногорск, , 14:22 — REGNUM С начала 2020 года в Подмосковье два муниципальных служащих включены в специальный реестр лиц, уволенных с государственной или муниципальной службы в связи с утратой доверия. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Первый случай произошёл в городском округе Шатура. Там муниципальный служащий способствовал в оформлении земельного участка в собственность, за что получил незаконное денежное вознаграждение. В отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело за получение взятки.

Второй инцидент случился в городском округе Королев, где в связи с утратой доверия уволен заведующий одного из муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Чиновник представил недостоверные сведения об открытых счетах в банках, а также о получении дара в виде дома с земельным участком. Данные обстоятельства послужили основанием для включения сведений в реестр.

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