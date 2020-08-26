Нур-Султан, , 14:15 — REGNUM Военным и судебным медицинским работникам в Казахстане, которые лечат пациентов с коронавирусом, будут выплачивать надбавки. Это следует из соответствующего приказа министерства здравоохранения республики, опубликованного в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Казахстана.

В группу риска также вошли врачи и средний медицинский персонал бригад экстренного реагирования и отряда центра медицины катастроф, а также медики мобильных бригад. Изменения внесены также в третью группу риска.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Алма-Аты планируют выплачивать по 50 тыс. тенге ($120) нуждающимся жителям города. В эту категорию граждан вошли инвалиды, труженики тыла, ветераны Великой Отечественной войны и другие нуждающиеся граждане.

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