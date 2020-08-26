Вашингтон, 26 августа 2020, 14:14 — REGNUM Американская актриса и певица Бетт Мидлер вызвала волну яростной критики в свой адрес в социальных сетях, указав на неамериканское происхождение первой леди Мелании Трамп, сообщает 26 августа The Hill.
Подписчики певицы и актрисы заявили о том, что их оскорбило высказывание Мидлер. Некоторые обвинили ее ксенофобии. В частности, в защиту супруги Дональда Трампа выступил британский телеведущий Пирс Морган.
Многие подписчики также обратили внимание на то, что неправильно насмехаться на жендиной-иммигрантом, которая стала первой леди, только из-за ее акцента.