Вашингтон, , 14:14 — REGNUM Американская актриса и певица Бетт Мидлер вызвала волну яростной критики в свой адрес в социальных сетях, указав на неамериканское происхождение первой леди Мелании Трамп, сообщает 26 августа The Hill.

Мелания Трамп

«Она знает несколько слов на ряде иностранных языков», — написала Мидлер на своей странице в Twitter. — Уберите эту нелегальную мигрантку со сцены».

«Боже мой, она по-прежнему не научить говорить по-английски», — добавила певица.

Подписчики певицы и актрисы заявили о том, что их оскорбило высказывание Мидлер. Некоторые обвинили ее ксенофобии. В частности, в защиту супруги Дональда Трампа выступил британский телеведущий Пирс Морган.

«На скольких иностранных языках говорите вы, Бетт? Мелания — на словенском, английском, французском, итальянском и немецком», — написал он.

Многие подписчики также обратили внимание на то, что неправильно насмехаться на жендиной-иммигрантом, которая стала первой леди, только из-за ее акцента.