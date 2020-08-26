Москва, , 14:13 — REGNUM Линейки в московских школах на 1 сентября будут проведены только для учеников первых классов. Об этом 26 августа сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

1 сентября Алексей Колчин © ИА REGNUM

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В информации сообщается, что в столичных образовательных учреждениях отменены общешкольные линейки, чтобы снизить число контактов между учениками. Также будет изменено расписание, чтобы параллели не пересекались между собой.

«Все это позволит провести День знаний для тех, кому он особенно важен, — первоклассников. Для них проведут локальные торжественные мероприятия», — отметили в мэрии.