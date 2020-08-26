Москва, 26 августа 2020, 14:12 — REGNUM Граждане могут восстановить свои права в случае ошибки при начислении пенсий. Об этом 26 августа заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский, передает НСН.
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Рязанский пояснил, если пенсионер обнаружил недоплату, то надо обратиться в Пенсионный фонд РФ, написав заявление. Если претензии не учли в ПФР то можно обратится к депутатам Госдумы, членам Совфеда.
На каждое письмо пенсионера проводится перерасчет. При выявлении ошибки делается перерасчет в пользу заявителя. Государство обязательно выплатит недостачу.
Как сообщало ИА REGNUM, Счётная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России.
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