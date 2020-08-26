Казань, , 14:44 — REGNUM В Татарии 30 августа будет отмечаться День республики. В честь этого Останкинская телебашня окрасится в цвета флага Татарии. На телебашне будет спроецировано изображение символа республики и поздравление со 100-летием образования ТАССР.

По информации пресс-службы полномочного представительства Татарии в РФ, акция пройдет с 10:00 до 22:00.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Дубае небоскреб Бурдж-Халифа 19 мая окрасили в цвета флага Татарии. Это было сделано в рамках празднования 100-летия ТАССР. Подсветку небоскреба в цвета флага Татарии выполнила компания Emaar по обращению представительства республики в Дубае.

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