Москва, , 14:06 — REGNUM Образовательное неравенство в регионах России может быть преодолено лишь с помощью единой схемы финансирования школ средствами федерального бюджета. Об этом 26 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил лидер движения «Школа — наше дело», член исполкома партии «Новые люди» Артём Соловейчик.

«Проблему образовательного неравенства можно решить только одним способом — установить единую фиксированную сумму финансирования каждой школы из федерального бюджета. Эти деньги пойдут на выплату заработной платы педагогов, на учебные расходы, например, на приобретение учебников и оборудования», — заявил Соловейчик.

По его мнению, эта сумма должна поступать в образовательные учреждения из федерального бюджета во все школы страны вне зависимости от региона — при этом с региональных и муниципальных властей не снимается обязанность по содержанию школ, оплате коммунальных услуг и проведению ремонтов.

«Кроме того, исходя из своих финансовых возможностей, регионы могут выделять образовательным учреждениям дополнительные средства на зарплату учителей или региональные проекты. Если будет политическая воля, такой механизм ликвидации образовательного неравенства можно запустить уже в бюджете 2022 года, внеся соответствующие изменения в законодательстве», — указал он.

В настоящее время российское образовательное учреждение живет в условиях подушевого финансирования. Это значит, что школа или детский сад получает фиксированную сумму на образование и воспитание каждого ребенка, пояснил он.

«Принцип очень простой: чем больше в учреждении детей, тем больше у него денег. Эти средства расходуются на зарплату учителей, коммунальные платежи, ремонт, приобретение учебников и так далее», — пояснил Соловейчик.

Норматив финансирования ученика устанавливается каждым регионом самостоятельно. В зависимости от уровня бюджетной обеспеченности региона, а возможности у регионов сильно отличаются. При этом все учреждения обязаны работать в соответствии с единым государственным образовательным стандартом.

«Скидок на бедственное положение федеральный центр не делает. А положение такое, что выделяемых денег зачастую хватает на самый минимум — зарплату педагогов и коммунальные платежи. На приобретение оборудования, повышение квалификации, улучшение материально-технической базы и качественный ремонт деньги есть далеко не у всех», — констатировал Соловейчик.

Так, в частности, на каждого ребенка каждый учебный год в среднем выделяется в Нижнем Новгороде 48,9 тыс. рублей, в Рязани — 45,1 тыс. рублей, в Воронеже 35 тыс. рублей. В свою очередь, в Ростове эта сумма составляет 32,2 тыс. рублей, в Липецке — 30,3 тыс. рублей, а в Костроме — 27,8 тыс. рублей.

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