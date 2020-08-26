Париж, , 14:05 — REGNUM Во Франции начали судебное расследование в отношении гибели шести французских работников и двух граждан Нигера, сообщает Le Figaro.

Судебное расследование возбуждено по факту «убийства в связи с террористической деятельностью».

Расследование, начатое во Франции после убийства в Нигере шести французских гуманитарных работников, было поручено отделу по борьбе с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, число безработных во Франции в июле 2020 года упало на 4,1%.

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