Санкт-Петербург, , 14:02 — REGNUM В последние годы российская армия и условия жизни солдат претерпели очень существенные изменения, но говорить о полном искоренении дедовщины — некоторое преувеличение, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 26 августа, глава Агентства журналистских расследований Андрей Константинов.

Дедовщина Цитата из к/ф «Делай раз!». реж Андрей Малюков. 1989. СССР

Как сообщалось ранее, заместитель министра обороны Андрей Картаполов заявил, что благодаря слаженным действиям по наведению уставного порядка в вооруженных силах количество воинских преступлений значительно снизилось, а такие понятия, как дедовщина и казарменное хулиганство, уже полностью искоренены.

« Дедовщины в армии, конечно, стало меньше, в том числе — из-за сокращения срока службы. Но говорить, что ее нет совсем, — это все-таки выдавать желаемое за действительное.

Корни дедовщины в армии, и не только в нашей, уходят очень глубоко. Одна из ее функций — своеобразная инициация, превращение мальчиков во взрослых людей, способных на насилие. Армия — это прежде всего инструмент насилия, ее задача — уничтожение живой силы и техники противника. Поэтому считается, что солдат должен быть способен если не убить, то по крайней мере дать в морду.

В советское время на дедовщину смотрели как на закалку, своеобразное упражнение. В перестроечное время дедовщина стала вызывать беспокойство, тем более что проблема стала зашкаливать.

Сейчас армия очень изменилась. Другие условия, другое питание, другое обмундирование. Никто никого не бьет. Но градации новичков и старичков остались. Если новички чистят старичкам ботинки — это дедовщина или нет? Как посмотреть. А если чай приносят?