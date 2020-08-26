Пенза, , 14:35 — REGNUM В предстоящие сутки в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности, днем местами ожидается жара до +30 градусов. Об ухудшении погодных условий на территории региона сообщили 26 августа в МЧС со ссылкой на Пензенский Гидрометцентр.

Жара Pezibear

В ночные часы в четверг, 27 августа, температура воздуха прогреется до +14 градусов, днем при юго-западном умеренном ветре ожидается +28−30 градусов. Относительное похолодание произойдет к выходным, но с понедельника, 31 августа, жара вернется в регион.

В пятницу, 28 августа, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха не выше +27 градусов. В субботу и воскресенье до +25.

ИА REGNUM ранее сообщало, в конце июля в Пензенской области фиксировали аномально жаркую погоду.

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