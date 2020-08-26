Кострома, , 13:47 — REGNUM В Костромской области подтверждена смерть ещё одного пациента с COVID-19, количество летальных исходов выросло до 39. Об этом сообщает Информационный центр по коронавирусу в России.

За сутки в регионе выявлено 30 случаев новой коронавирусной инфекции. Общее количество заразившихся за все время пандемии по информации оперативного штаба составило 3358 человек. Врачи вылечили 2398 заражённых, включая 46 инфицированных за сутки.

В больницах находится 121 человек, лечение на дому прописали ещё 801 заражённому.

Читайте ранее в этом сюжете: Костромская область вновь обновила антирекорд по заражённым SARS-CoV-2