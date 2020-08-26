Москва, 26 августа 2020, 13:45 — REGNUM На фестивале «Российская студенческая весна», совместном проекте платформы «Россия — страна возможностей» и Российского Союза Молодежи, будет представлено 9 направлений для участников, в том числе дебютирующее в этом году направление «Мода». Фестиваль пройдет с 5 по 9 сентября в Ростове-на-Дону и примет более двух тысяч участников.
Программа развития «Российская студенческая весна» направлена на поддержку творческой и талантливой молодежи из всех регионов страны.
Также в фестивале будут представлены танцевальное и театральное направления, оригинальный жанр, журналистика, видео и региональная программа (шоу-программа региона). Всего их 9. Внутри каждого направления есть собственные номинации, предоставляющие участникам возможность показать свои таланты даже в узких сферах.
В новом формате пройдет и направление «Видео». В отличие от прежних лет, когда оценивались уже готовые работы, в этот раз участники в течение 3 дней будут снимать совершенно новые видеоработы сразу в нескольких номинациях: «Социальный ролик», «Музыкальный клип», «Юмористический ролик» и «Короткий метр».
В театральном направлении, уточнил Алексей Комиссаров, в номинации «театр малых форм» в этом году представлено рекордное число студенческих театров. Сразу 19 студенческих постановок, представляющих 13 регионов, составят фактически театральный минифестиваль. Всего в театральном направлении примут участие более 300 конкурсантов.
Все выступления оцениваются компетентным жюри и получают баллы, по итогам которых выставляются оценки. В каждом из девяти направлений «Студвесны» будут определены победители в рамках каждой номинации. Также определятся и гранд-призеры — лучшие творческие исполнители/коллективы внутри целого направления. Таким образом, победителями «Студвесны» станут более 200 конкурсных работ. Более того, в рамках фестиваля по итогам выступлений будет составлен рейтинг региональных творческих организаций — регионы Российской Федерации смогут посоревноваться за звание «Самого творческого региона» страны.
Оценивать мастерство участников будут выдающиеся деятели культуры, искусства и медиасферы. Среди них, хореограф, лауреат высшей театральной премии России «Золотая маска» Владимир Варнава; российская актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Панина, педагог и саунд продюсер всех проектов «Фабрика Звезд» на 1-м канале и «Новая Фабрика Звезд» на канале МУЗ ТВ Владимир Коробка; российский битбоксер, музыкант Вахтанг, российский киноактёр, хореограф, телеведущий Егор Дружинин и многие другие. Более 40 членам жюри предстоит оценить свыше 700 творческих номеров.
В этом году фестивальные мероприятия пройдут в Ростове-на-Дону с 5 по 10 сентября в специальном фестивальном городке.
В день приезда, 5 сентября, конкурсантов встретят выступлением на стадионе «Ростов Арена» ростовские творческие молодежные коллективы. Уже 6 сентября начнутся конкурсные программы, которые будут длиться три дня: в это время участники начнут выполнять задания жюри и представлять результаты своего творчества. 9 сентября, после подведения итогов, пройдет закрытие «Российской студенческой весны» и награждение участников. Проследить за активной жизнью фестиваля сможет любой желающий через платформы «Студвесны» в социальных сетях, в том числе на страничке фестиваля «ВКонтакте».
Для того, чтобы поддержать самую творческую молодёжь России в Ростове-на-Дону РСМ совместно с Газпромбанком приготовил активности, среди которых — розыгрыш 100 000 рублей, 50 000 рублей и 30 000 рублей среди конкурсантов фестиваля.
Важность поддержки творческих ребят в сложных условиях продолжительной изоляции и социального дистанцирования подчеркнул Директор департамента государственной молодежной политики Министерства науки и высшего образования Денис Аширов: «Изначально проведение финала проекта планировалось на май 2020 года, однако ограничительные меры внесли существенные изменения в подготовку Фестиваля. Перенос финального этапа фактически исключал возможность участия в мероприятии выпускников вузов и колледжей текущего года. В этих условиях мы приняли беспрецедентное решение и допустили участие в финальном сентябрьском мероприятии тех конкурсантов творческих коллективов, кто уже завершил обучение по программам высшего и профессионального образования».
Особое внимание организаторы фестиваля уделили вопросам санитарно-эпидемиологической безопасности участников, зрителей, гостей и экспертов фестиваля в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
С 2019 года «Российская студенческая весна» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».В 2020 году XXVIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна — весна Победы» проходит в рамках реализации плана основных мероприятий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы.
Организаторами и учредителями фестиваля в 2020 году являются: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Ростовской области, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей»