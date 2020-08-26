Москва, , 13:45 — REGNUM На фестивале «Российская студенческая весна», совместном проекте платформы «Россия — страна возможностей» и Российского Союза Молодежи, будет представлено 9 направлений для участников, в том числе дебютирующее в этом году направление «Мода». Фестиваль пройдет с 5 по 9 сентября в Ростове-на-Дону и примет более двух тысяч участников.

Программа развития «Российская студенческая весна» направлена на поддержку творческой и талантливой молодежи из всех регионов страны.

«Участниками фестиваля в этом году станут более 2000 человек из 70 регионов России, победители региональных этапов отбора творческих исполнителей и коллективов, 55 победителей интернет-проекта Российского Союза Молодежи «Студвесна.онлайн», а также победители творческих проектов «Студвесны» прошлого года. В новом сезоне «Российская студенческая весна» предложит участникам показать себя в новой категории «Мода». Конкурсная программа пройдет в формате презентаций коллекций одежды, а финальный показ участникам нужно будет организовать в сотрудничестве с режиссером-постановщиком прямо на самом фестивале, — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, — Кроме того, мы решили разделить традиционно популярное музыкальное направление на два — «Вокальное» и «Инструментальное». Теперь участники-вокалисты смогут показать свои способности в таких номинациях, как «народное пение», «академическое пение», «рэп», даже «бит-бокс» и других».

Также в фестивале будут представлены танцевальное и театральное направления, оригинальный жанр, журналистика, видео и региональная программа (шоу-программа региона). Всего их 9. Внутри каждого направления есть собственные номинации, предоставляющие участникам возможность показать свои таланты даже в узких сферах.

В новом формате пройдет и направление «Видео». В отличие от прежних лет, когда оценивались уже готовые работы, в этот раз участники в течение 3 дней будут снимать совершенно новые видеоработы сразу в нескольких номинациях: «Социальный ролик», «Музыкальный клип», «Юмористический ролик» и «Короткий метр».

В театральном направлении, уточнил Алексей Комиссаров, в номинации «театр малых форм» в этом году представлено рекордное число студенческих театров. Сразу 19 студенческих постановок, представляющих 13 регионов, составят фактически театральный минифестиваль. Всего в театральном направлении примут участие более 300 конкурсантов.

Все выступления оцениваются компетентным жюри и получают баллы, по итогам которых выставляются оценки. В каждом из девяти направлений «Студвесны» будут определены победители в рамках каждой номинации. Также определятся и гранд-призеры — лучшие творческие исполнители/коллективы внутри целого направления. Таким образом, победителями «Студвесны» станут более 200 конкурсных работ. Более того, в рамках фестиваля по итогам выступлений будет составлен рейтинг региональных творческих организаций — регионы Российской Федерации смогут посоревноваться за звание «Самого творческого региона» страны.

Оценивать мастерство участников будут выдающиеся деятели культуры, искусства и медиасферы. Среди них, хореограф, лауреат высшей театральной премии России «Золотая маска» Владимир Варнава; российская актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Панина, педагог и саунд продюсер всех проектов «Фабрика Звезд» на 1-м канале и «Новая Фабрика Звезд» на канале МУЗ ТВ Владимир Коробка; российский битбоксер, музыкант Вахтанг, российский киноактёр, хореограф, телеведущий Егор Дружинин и многие другие. Более 40 членам жюри предстоит оценить свыше 700 творческих номеров.

В этом году фестивальные мероприятия пройдут в Ростове-на-Дону с 5 по 10 сентября в специальном фестивальном городке.

«Будут работать интерактивные площадки от партнёров Фестиваля, представляющие колорит Ростовской области: для участников будет организована интерактивная пешеходная экскурсию «На связи с городом», автобусные экскурсии по знаменитым местам Ростовской области, в том числе посещение родины Чехова. В свободное время ребята смогут бесплатно посетить два самых интересных музея Ростова-на-Дону Исторический парк «Россия — моя история» и Культурно-выставочный центр «Донская казачья гвардия». В течение всех дней участников ждут разнообразные мастер-классы — кастомайзинг одежды, арт-фейс, граффити, фристайл, джампинг, йога и многое другое», — отметил заместитель руководителя Федерального агентство по делам молодежи Григорий Гуров.

В день приезда, 5 сентября, конкурсантов встретят выступлением на стадионе «Ростов Арена» ростовские творческие молодежные коллективы. Уже 6 сентября начнутся конкурсные программы, которые будут длиться три дня: в это время участники начнут выполнять задания жюри и представлять результаты своего творчества. 9 сентября, после подведения итогов, пройдет закрытие «Российской студенческой весны» и награждение участников. Проследить за активной жизнью фестиваля сможет любой желающий через платформы «Студвесны» в социальных сетях, в том числе на страничке фестиваля «ВКонтакте».

Для того, чтобы поддержать самую творческую молодёжь России в Ростове-на-Дону РСМ совместно с Газпромбанком приготовил активности, среди которых — розыгрыш 100 000 рублей, 50 000 рублей и 30 000 рублей среди конкурсантов фестиваля.

«Газпромбанк и РСМ совместно выпустили новый банковский продукт — дебетовую молодёжную карту ГПБ&РСМ, которую сможет получить бесплатно каждый участник Студвесны. Карта позволит получить более 60 000 скидок и бонусов в России и 38 странах Европы, умный кэшбэк до 10%, членство в Международном клубе привилегий Российского Союза Молодежи и Европейской ассоциации молодежных карт EYCA и, что особенно важно для развития молодёжного туризма в России, специальные тарифы со скидкой до 40% на перелеты с авиакомпанией РусЛайн», — отметил и.о. Председателя Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий.

Важность поддержки творческих ребят в сложных условиях продолжительной изоляции и социального дистанцирования подчеркнул Директор департамента государственной молодежной политики Министерства науки и высшего образования Денис Аширов: «Изначально проведение финала проекта планировалось на май 2020 года, однако ограничительные меры внесли существенные изменения в подготовку Фестиваля. Перенос финального этапа фактически исключал возможность участия в мероприятии выпускников вузов и колледжей текущего года. В этих условиях мы приняли беспрецедентное решение и допустили участие в финальном сентябрьском мероприятии тех конкурсантов творческих коллективов, кто уже завершил обучение по программам высшего и профессионального образования».

Особое внимание организаторы фестиваля уделили вопросам санитарно-эпидемиологической безопасности участников, зрителей, гостей и экспертов фестиваля в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

«При формировании и отправке региональных делегаций каждый участник должен будет иметь при себе отрицательный результат обследования COVID-19 методом ПЦР, полученный не позднее двух суток до отъезда; медицинские документы об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также результаты флюорографического обследования и сведения о профилактических прививках. Руководство региона заверило нас, что на территории мероприятия будут созданы все необходимые условия: организован масочный режим, соблюдение социальной дистанции, расположены санитайзеры», — подчеркнул и.о. Председателя Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий.

С 2019 года «Российская студенческая весна» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».В 2020 году XXVIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна — весна Победы» проходит в рамках реализации плана основных мероприятий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы.

Организаторами и учредителями фестиваля в 2020 году являются: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Ростовской области, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей»