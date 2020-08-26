Кострома, 26 августа 2020, 13:43 — REGNUM В Костромской области после снятия режима самоизоляции число разводов выросло в 4 раза. Такие данные по итогам анализа демографических данных за первое полугодие 2020 года представило управление ЗАГС Костромской области.
В апреле и мае 2020 года в Костромской области зарегистрировали 63 развода, в июне их количеств возросло более чем в 4 раза — до 267, в июле — до 301. Отметим, что показатели в целом соответствуют июню и июлю 2019 года, когда в регионе распались 211 и 252 пары соответственно.
Комментируя показатели, заместитель начальника Управления ЗАГС по Костромской области Анна Комкова отметила, что в месяцы самоизоляции в костромском регионе снизилось не только количество разводов, но и число свадеб:
Всего за январь — июль 2020 года в Костромской области официальный союз заключили 1421 пары, 1238 семей распались. Напомним, что ранее в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM главный врач Костромской областной психиатрической больницы Игорь Ювенский указал на рост «внутрисемейной напряжённости» на фоне режима самоизоляции и боязни костромичей остаться без работы и средств к существованию после пандемии.
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