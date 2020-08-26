Нур-Султан, , 13:42 — REGNUM Второй этап ослабления карантинных ограничений в Казахстане начнется с 31 августа 2020 года, сообщили 26 августа в пресс-службе правительства республики.

Соответствующее решение принято на заседании межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова.

С 31 августа откроются религиозные объекты, бассейны, тренажерные залы, спортивные комплексы, объекты культуры. Кроме того, планируется возобновить пригородные пассажирские поезда.

Тугжанов отметил, что все объекты будут вводиться в эксплуатацию после получения актов готовности. Кроме того, на всех объектах необходимо соблюдать санитарные меры.

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