Пермь, , 13:41 — REGNUM Главный инженер Пермской дистанции пути предстанет перед судом. Железнодорожник обвиняется в даче и получении взятки. Уголовное дело передано в суд, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР.

По данным следствия, в 2016—2017 годах инженер получил от заместителя директора коммерческой организации взятку в 130 тыс. рублей за способствование главным инженером выполнению Пермской дистанцией пути условий договора. Согласно документу, компания оказывает услуги по подаче сжатого воздуха для очистки стрелочных переводов на станции Пермь-2 в соответствии с заявками Пермской дистанции пути, а руководитель Пермской дистанции пути подписывает акт сдачи-приемки услуг.

Кроме того, в 2019 году инженер заплатил 30 тыс. рублей автоинспектору за принятие квалификационного экзамена без фактической проверки знаний и выдачу водительского удостоверения на право управления транспортом.