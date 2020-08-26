Самара, , 14:03 — REGNUM 140 новых аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) получили больницы Самарской области. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба правительства региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, новые аппараты поступили в регион по линии Минпромторга РФ. При этом 60 аппаратов ИВЛ отечественного производства поступили в самарскую больницу имени В.Д. Середавина.

По словам заместителя главного врача этого медицинского учреждения Расима Шамсудинова, в настоящее время аппараты уже собраны и проверены. Их будут использовать в отделениях реанимации и анестезиологии.

Кроме этого, 65 новых аппаратов ИВЛ поступили и в городскую клиническую больницу № 5 Тольятти, еще шесть — в городскую больницу № 4 Самары и девять — в самарскую городскую больницу №6.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на переоснащение учреждений здравоохранения региона из федерального и областного бюджета было выделено свыше 1,5 млрд рублей. Лечебные учреждения получили около четырех тысяч единиц медицинского оборудования, в том числе мониторы пациента, аппараты ИВЛ, шприцевые насосы и другое оборудование.

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