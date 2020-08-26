Астрахань, , 13:30 — REGNUM В Астраханской области персонал школ перед началом учебного года протестируют на наличие антител к коронавирусу. Как сообщает ИА REGNUM, такое решение было принято 25 августа на заседании рабочей группы по противодействию распространения коронавируса.

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С инициативой провести исследования на коронавирус всему персоналу школ выступило региональное министерство здравоохранения. По словам областного министра Алексея Спирина, обследовать предстоит 20 тыс. 739 человек. Из областного бюджета на эти цели дополнительно потребуется 10,3 млн рублей.

«Нам готовы поставить любые ИФА тесты уже в этот четверг», — сказал министр.

Глава региона поручил руководству регионального минздрава и Роспотребнадзора выбрать наиболее эффективные для этих целей тесты и провести исследования до 1 сентября.

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