Москва, , 13:28 — REGNUM В Москве возобновилось движение по полосам улицы Кубинка. Об этом 26 августа сообщили в департаменте транспорта столицы.

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«Движение по второй и третьей полосе движения по улице Кубинка от Можайского шоссе в сторону улицы Маршала Неделина открыто», — говорится в информации.

В департаменте отметили, что движение в сторону Можайского шоссе осуществляется по первой полосе движения.

Как сообщило ИА REGNUM, в Москве 26 августа произошёл хлопок и крупный пожар.