Новосибирск, , 13:27 — REGNUM В Первомайском районном суде Новосибирска началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего работника «Почты России». Он обвиняется в хищении выплат в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщили ИА REGNUM в суде.

Экс-работник «Почты России» обвиняется в совершении шести эпизодов.

Следствие считает, что в период с 7 апреля по 7 мая 2020 года почтальон воспользовалась поручением на доставку пенсий и других социальных выплат и подписалась от имени граждан, похитив деньги в сумме 154 624,42 рублей.

Отмечается, что выплаты осуществлялись на основании Указа президента России от «О единовременной выплате некоторым категориям граждан РФ в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».

В суде были допрошены свидетели обвинения. Представитель истца поддержал исковые требования о взыскании с подсудимой похищенных ею денежных средств.

Следующее заседание назначено 28 сентября 2020 года.