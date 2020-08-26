Москва, , 13:38 — REGNUM В настоящее время на территории России, по информации МВД, разыскивается 972 ребенка. Об этом 26 августа сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе онлайн-конференции в честь 10-летия поискового отряда «Лиза Алерт».

Также детский омбудсмен уточнила, что в 2019 году число детей, находящихся в розыске, было на 67,5% меньше по сравнению с 2018 годом и указала, что в розыске и возвращении пропавших детей домой наблюдается положительная динамика.

Кроме этого, Кузнецова отметила, что законодатели со своей стороны также принимают меры для облегчения поиска пропавших детей, однако необходимо, что бы данные меры «работали и были ориентированы прежде всего на практику».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что школьница из Башкирии, которая 21 августа пропала на территории полуострова Крым, обнаружена, её жизни ничто не угрожает.