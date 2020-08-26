Элиста, , 13:24 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки выявили 57 новых носителей коронавируса, выздоровели 45 человек, получившие ранее положительный результат теста на инфекцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе 26 августа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время в стационарах получает лечение 381 пациент. В тяжёлом состоянии находятся десять человек, из них восемь подключены к аппаратам искусственой вентиляции лёгких. На самоизоляции находится 1 тыс. 961 житель Калмыкии.

Общее число случаев заражения SARS-CoV-2 в республике за весь период пандемии достигло 3 тыс. 913 человек, выздоровевших — 2 тыс. 580 человек.

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