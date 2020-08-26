Тюмень, , 13:22 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего с начала пандемии в Тюменской области на 26 августа зарегистрировано 7528 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 6893 человек, 30 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях Тюменской области на 26 августа девять пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.