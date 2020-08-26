Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM Задолженность по зарплате перед объявившими забастовку в Петербурге сотрудниками ООО «Метроподземстрой», субподрядчика ОАО «Метрострой», будет частично погашена в ближайшее время, после приёмки работ по прокладке Красносельско-Калининской линии (ККЛ) метро. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Метростроя», генподрядчика строительства петербургской подземки.

Напомним, 26 августа группа рабочих «Метроподземстроя», занятых на прокладке ККЛ, отказалась подниматься из шахты, расположенной на Ленинском проспекте Петербурга. Люди требуют погашения зарплатных долгов, накопившихся за лето.

В пресс-службе «Метростроя» отметили, что в их организации задолженности по выплате заработной платы нет.

«Существует техническая задержка по выплате заработной платы сотрудникам ООО «Метроподземстрой», являющегося субподрядчиком. Для стабилизации выплат с 1 сентября запланирован перевод всего состава сотрудников — это 264 человека — в филиал ОАО «Метрострой» — ГСУ, где уже не будет задержек по заработной плате», — разъяснили перспективы решения проблемы в пресс-службе «Метростроя».

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Часть долгов, как уже сказано, будет покрыта в ближайшее время, остальные выплаты произойдут после того как правительство Санкт-Петербурга перераспределит средства с Красносельско-Калининской линии на Лахтинско-Правобережную линию.

«Данная ситуация находится также на контроле у заказчика — Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга», — добавили в «Метрострое».

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