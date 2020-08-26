Джакарта, , 13:21 — REGNUM Посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что российский инвестиционный фонд предложил Индонезии вакцину от COVID-19 под названием Sputnik V, сообщает Antara.

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Издание отмечает, что инвестиционный фонд будет сотрудничать с Индонезией в области продаж и распространения вакцины, когда клинические испытания будут завершены.

«Учреждение также готово проводить клинические испытания в Индонезии», — отметила посол Людмила Воробьева.

«Однако индонезийская сторона еще не дала определенного ответа на предложение», — заявила Людмила Воробьева.

Посол заверила, что вакцина Sputnik V очень безопасна для использования широкой публикой.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Индонезии Людмила Воробьева объявила, что на следующей неделе состоится третий этап клинических испытаний экспериментальной вакцины от COVID-19.

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