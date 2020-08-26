Улан-Батор, , 13:10 — REGNUM В Монголии у двух граждан выявили коронавирус нового типа. Об этом сообщило министерство здравоохранения.

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По данным минздрава, за минувшие сутки в четырех лабораториях были сделаны анализы на COVID 490 людям, у двух результат анализов оказался положительным.

Как уточнили в минздраве, один из них раньше трижды сдавал анализы на коронавирус, находился в обсерватории. И четвертый анализ дал положительный ответ, его сегодня изолировали, сообщили в минздраве.

Таким образом, количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Монголии достигло 300, 289 из них выздровели. В национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний на лечении находятся 11 пациента, состояние здоровья одного пациента оценивается как средней тяжести.

Отметим, государственная чрезвычайная комиссия Монголии на заседании от 25 августа вынесла решение о продлении срока режима повышенной готовности, который должен был истекать 31 августа, до 15 сентября.

Несмотря на продление срока режима повышенной готовности, решение об открытии образовательных учреждений не отменится. В Монголии школы и детские сады начнут учебный год с 1 сентября, а вузы и колледжи — с 5 октября.