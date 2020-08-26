Москва, , 13:08 — REGNUM Педагоги ГБОУ Москвы «Школа №922» будут проводить уроки в защитных масках, за исключением времени работы у доски. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор школы Эдуард Карамов.

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«Учителя будут ходить вне урочной системы в масках, а на уроках им также рекомендовано использовать маски, но за исключением процесса объяснения нового материала и с соблюдением положенной дистанции. Тогда учителю разрешается не использовать маску. Помимо этого, школа закупает защитные экраны для учителей, чтобы учителю было легче проводить урок», — сказал Карамов.

По его словам, школа в формировании графика обучения постаралась подстроиться под график родителей учеников начальной школы, чтобы у них не было заминок на работе: «В основном, у учителей есть почасовая система, и эти часы остаются: даже если урок сдвигается, то лишь на более позднее время. В свои «окна» учителя могут проверить тетради, подготовиться к следующему уроку. Но часы остаются такие же».

Карамов подчеркнул, что очные встречи с родителями не проводятся: «Родители имеют доступ лишь на территорию школы для того, чтобы отвести или забрать детей. Все собрания, включая встречи с педагогическим составом, проводим через онлайн-конференции. У нас уже проводятся родительские собрания в онлайн-режиме».

Он отметил, что в Москве есть базовые площадки в городе, где сотрудники школы проходят тест на антитела к коронавирусу: «Более 70% сотрудников нашей образовательной организации уже прошли данное тестирование, которое идёт по дням. Последняя группа сотрудников идёт 27 августа, и уже тогда 100% сотрудников пройдут тестирование».