Москва, , 13:08 — REGNUM Практику сотрудничества России и Китая в борьбе с коронавирусом необходимо расширять. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем приветствии у участникам церемонии открытия Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что обмен опытом РФ и Китая по диагностики, профилактики и лечению COVID-19 даёт хорошие результаты. Особое значение имеет сотрудничество исследовательских медицинских учреждений двух стран.

«Взаимодействие в сфере передовых технологий — одно из самых перспективных направлений российско-китайских отношений, оно определяют будущее наших стран», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос производства лекарств для лечения коронавирусной инфекцией в России решается успешно.

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