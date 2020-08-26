Уфа, , 13:14 — REGNUM Госпрограмма по обеспечению общественной безопасности на 2021−2026 годы утверждена в Башкирии. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба правительства республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на заседании президиума правительства региона.

По словам председателя государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова, срок действующей программы истекает 31 декабря 2020 года. При этом удалось достигнуть ее целевых показателей.

Отмечается, что в представляемой госпрограмме выделены 11 целевых показателей, таких как количество совершаемых в общественных местах преступлений, уровень незаконного оборота наркотиков, уровень преступности.

Сообщается, что реализация мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками позволила снизить количество преступлений в этой сфере на 4,2 процента. Кроме этого, в Башкирии не было допущено ухудшения наркоситуации. Поэтому к 2026 году планируется сохранить данную динамику в этом направлении. К 2026 году планируется также снизить и уровень коррупционных преступлений на 51 процент.

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