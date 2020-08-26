Тбилиси, , 13:19 — REGNUM В театрах и кинотеатрах в Грузии для предотвращения распространения коронавируса будут введены специальные правила. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 26 августа на брифинге сообщил руководитель департамента инспектирования условий труда при минздраве Бека Перадзе.

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Он рассказал, что мероприятия в театрах и кинотеатрах будут проходить без антрактов. Время нахождения посетителей в помещении, включая процесс входа и выхода, не должен превышать три часа. Кроме того, зрителей в залах будут размещать таким образом, чтобы на пяти квадратных метрах было не более одного человека.

«Самое главное, что люди будут допускаться в масках и размещаться через кресло», — сказал журналистам Перадзе.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил, что кинотеатры смогут возобновить работу с 15 сентября, а театры — с 1 октября.