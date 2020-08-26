Киев, , 13:13 — REGNUM За минувшие сутки у 19 украинских силовиков был выявлен коронавирус, сообщила 26 августа пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

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В ведомстве рассказали, что из 19 человек двое госпитализированы и находятся в клиническом центре Северного региона. 17 человек остаются дома под наблюдением врачей медицинской службы.

Всего в ВСУ COVID-19 болеет 594 человека. За время пандемии от последствий болезни скончались шесть человек.

Как сообщал ИА REGNUM, ранее представитель украинской парламентской фракции «Батькивщина» Вадим Ивченко рассказал, что лидер политсилы Юлия Тимошенко находится в критическом состоянии, но не подключена к аппарату искусственного дыхания.

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