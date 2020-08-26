Воронеж, , 13:03 — REGNUM День знаний в школе №12 Воронежа откроется традиционной торжественной линейкой, однако принять в ней участие смогут лишь первоклассники и ученики одиннадцатых классов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа рассказала заместитель директора по административно-хозяйственной работе школы Ирина Маньшина.

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В целом в школе готовы исполнять рекомендации Роспотребнадзора, принятые в связи с пандемией коронавируса. Закуплены дезинфицирующие средстве, рециркуляторы, бесконтактные термометры.

Детей будут пропускать через входные фильтры, чтобы не допустить скопления, будут открыты два входа, измерять температуру будет дежурные завуч. Также в школе продумывают возможность разработки графика начала занятий, также чтобы решить вопрос очередности.

В школе уже решили вопрос с закреплением каждого класса за отдельным кабинетом — тут никаких вопросов не возникло. А вот группы продлённого дня пока формироваться не будут, по словам собеседницы агентства, как минимум в течение сентября дети останутся без «продлёнки».

Началу нового учебного года в очном режиме в школе очень рады. Решили провести и торжественную линейку — для первоклассников и одиннадцатиклассников. Родителей тоже пригласят. Правда, попросят их надеть маски и перчатки и соблюдать дистанцию в полтора метра. Для остальных детей новый учебный год начнётся уже в классах. Всего за парты в школе №12 сядут 910 учеников.