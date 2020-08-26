Нур-Султан, , 13:03 — REGNUM Около 174 тыс. человек получили лечение в Национальном научном медицинском центре Казахстана. Об этом 26 августа заявил председатель правления центра Абай Байгенжин на встрече с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.

Глава научного центра заявил, что после открытия проведено более 80 тыс. операций на сердце и 60 тыс. общих операций. Байгенжин отметил, что 70% операций выполняется с использованием новых технологий.

Центр также принимает пациентов с онкологическими заболеваниями. Во время эпидемии коронавируса центр принимал больных с COVID-19.

Напомним, Национальный научный медицинский центр Казахстана открылся в 2001 году. Объект построен британской компанией «Фитцпатрик Контракторс».