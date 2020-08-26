Екатеринбург, , 13:02 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали ещё 12 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Новые летальные случаи подтвердили 26 августа 2002 года. Больше людей за последнее время умирало от COVID-19 лишь 30 июля — тогда было зафиксировано 13 смертей от инфекции.

Теперь в регионе зарегистрировано 432 погибших от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 24 720 случаев заражения коронавирусом.

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