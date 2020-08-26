Москва, , 13:02 — REGNUM Сразу несколько изоляционных комнат для детей, почувствовавших у себя симптомы COVID-19, будут организованы в ГБОУ Москвы «Школа №922». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор школы Эдуард Карамов.

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"Ребёнок будет изолирован в медицинский кабинет, в котором создан специальный изолятор. Более того — если плохо себя почувствует не один ребёнок, а несколько, то для каждого из них будет создана отдельная изоляционная комната. В эту комнату ребёнка будут отводить, будет вызвана скорая помощь, будут оповещены родители, и с учётом этого будут приниматься дальнейшее решение — либо, если симптомы будут подтверждаться, его госпитализируют, либо, если они не подтвердятся, ребёнка отпустят домой с родителями. На данный момент в нашей школе имеется пять подобных изоляторов», — сказал Карамов.

По его словам, в школе организуют несколько входов и выходов, а проходить всё будет по индивидуальному графику: «Каждая параллель будет приходить ко времени, и у каждой из них будет своё начало урока. На входе их будут встречать классные руководители, дети будут проходить термометрию, будет обеспечена охрана и система «Проход и питание».

Карамов также подчеркнул, что все сотрудники системы питания и клининговых компаний проходят тест на коронавирус: «Работники столовой будут работать в масках и перчатках. После каждого приёма пищи будет организована дезинфекция обеденного зала — столов, посуды. Также будет организована социальная дистанция».