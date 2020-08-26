Новосибирск, , 12:56 — REGNUM Иностранные студенты Новосибирского государственного университета будут помещены на 14-дневный карантин в общежитии, оборудованном по типу обсерватора. Об этом ИА REGNUM сообщили в вузе.

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"Для них также будут организованы лабораторные исследования на COVID-19 методом ПЦР непосредственно по месту их изоляции», — уточнили в вузе.

Отмечается, что заселение иногородних первокурсников будет проходить по спискам, представленным деканатами. Студенты из Новосибирска, Бердска, Кольцова, Искитима, Краснообска будут заселяться после размещения всех иностранных студентов при наличии свободных мест.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что учебный год в Новосибирском государственном университете начнётся офлайн, но с соблюдением предписанных правил. Ношение масок будет обязательным.

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