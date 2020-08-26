Москва, , 12:55 — REGNUM Каждая параллель ГБОУ Москвы «Школа №922» будет иметь свой график прихода в образовательное учреждение, а также перемен и приёма пищи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор школы Эдуард Карамов.

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"У каждой школы Москвы будет свой, индивидуальный график, который они будут соблюдать согласно нормам. У каждой параллели будет свой график прихода, свой график перемен, приёма пищи, чтобы, например, после посещения столовой можно было бы провести дезинфекционные мероприятия, а также чтобы минимизировать пересечение потоков», — сказал Карамов.

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По его словам, для каждого класса выделен свой кабинет: «Исключение будет лишь для специальных уроков — таких, как химия, физика, физкультура, где будут использоваться спортзал и спецоборудование. В кабинетах будут размещены защитные маски и перчатки, а также дезинфицирующие средства, чтобы дети могли ими воспользоваться при желании. Также будут установлены дезары».