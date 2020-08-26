Сыктывкар, 26 августа 2020, 12:53 — REGNUM Победители регионального этапа конкурса «Доброволец России — 2020» в Республике Коми готовятся к защите волонтерских проектов среди регионов СЗФО.
Временно исполняющий главы региона Владимир Уйба пообщался с руководителями 26 добровольческих проектов со всей республики и отметил, что в регионе очень много неравнодушных и инициативных людей.
Во время часовой беседы волонтеры пообщались с руководителем региона и обсудили направления добровольчества в республике.
В июне 2020 г. состоялась онлайн-защита проектов, которые были оценены региональными экспертами. Сумма средних баллов региональной и федеральной экспертных комиссий и позволила сформировать рейтинг проектов, вышедших в полуфинал.
Временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба и министр образования, науки и молодежной политики Наталья Якимова встретились и пообщались с добровольцами и руководителями проектов.
В течение часового ток-шоу руководитель региона ответил на вопросы волонтеров со всей республики и рассказал о деятельности добровольцев, в частности, затронув медицинскую тему.
Также руководитель региона отметил роль «серебряных волонтеров», которые участвуют в общественных акциях, несмотря на возраст и здоровье. Пожилые добровольцы в Коми активно сотрудничают с юнармейцами, а также социализируют жителей домов престарелых и работают с маломобильными гражданами.
По поводу перспектив для молодежи в республике Владимир Уйба считает, что регион должен думать над тем, чтобы создавать среду и давать работу жителям региона. Руководитель региона, по итогам поездок в муниципалитеты, обратил внимание на Ижемский район, где очень много молодежи, которая возвращается на малую родину.
Также в беседе с волонтерами и руководителями добровольческих проектов были затронуты темы благотворительности, профессиональной направленности, экологии, культурного развития и других направлений.
Со 2 по 6 сентября волонтерские организации из Коми примут участие в форуме Северо-Западного федерального округа, представят свои проекты перед федеральными экспертами и будут бороться за место в финале.
Итоговое награждение победителей Всероссийского конкурса состоится 5 декабря в рамках Международного форума добровольцев. Победители получат денежный приз и символические подарки. Грантовый фонд в 2020 году составляет 90 млн. рублей.