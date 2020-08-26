Сыктывкар, , 12:53 — REGNUM Победители регионального этапа конкурса «Доброволец России — 2020» в Республике Коми готовятся к защите волонтерских проектов среди регионов СЗФО.

Временно исполняющий главы региона Владимир Уйба пообщался с руководителями 26 добровольческих проектов со всей республики и отметил, что в регионе очень много неравнодушных и инициативных людей.

«В этом году наши волонтеры стали третьими по числу полуфиналистов в «Добровольце России», а в следующем году республика должна занять первое место», — считает Владимир Уйба.

Во время часовой беседы волонтеры пообщались с руководителем региона и обсудили направления добровольчества в республике.

В июне 2020 г. состоялась онлайн-защита проектов, которые были оценены региональными экспертами. Сумма средних баллов региональной и федеральной экспертных комиссий и позволила сформировать рейтинг проектов, вышедших в полуфинал.

Временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба и министр образования, науки и молодежной политики Наталья Якимова встретились и пообщались с добровольцами и руководителями проектов.

В течение часового ток-шоу руководитель региона ответил на вопросы волонтеров со всей республики и рассказал о деятельности добровольцев, в частности, затронув медицинскую тему.

«В 2012 году наши добровольцы-медики из числа студентов работали в городе Крымск после наводнения. Работа и оказание медицинской помощи проходили в 45-градусную жару. Чтобы работать в полностью затопленном городе, мы привлекли все медицинские институты. И такая же ситуация была с наводнением в Приморье, где отряды добровольцев-медиков помогали в острых ситуациях», — поделился Владимир Уйба.

Также руководитель региона отметил роль «серебряных волонтеров», которые участвуют в общественных акциях, несмотря на возраст и здоровье. Пожилые добровольцы в Коми активно сотрудничают с юнармейцами, а также социализируют жителей домов престарелых и работают с маломобильными гражданами.

«Такое сотрудничество было на пробеге, посвященном 75-летию Победы, в основе этого мероприятия были и «серебряные волонтеры». Также в республике проводится благоустройство могил ветеранов Великой Отечественной войны, и это здорово, что мероприятия проводят и пенсионеры, и молодежь. А вообще волонтеры — это больше дух, а не возраст», — констатировал временно исполняющий обязанности главы Коми.

По поводу перспектив для молодежи в республике Владимир Уйба считает, что регион должен думать над тем, чтобы создавать среду и давать работу жителям региона. Руководитель региона, по итогам поездок в муниципалитеты, обратил внимание на Ижемский район, где очень много молодежи, которая возвращается на малую родину.

«Семья, школа и дух, который приобщает ребенка к земле, мотивируют молодежь возвращаться домой. К сожалению, не везде так, как в Ижме, а ведь это единственный район, который дает положительный баланс рождаемости над смертностью», — заверил руководитель региона.

Также в беседе с волонтерами и руководителями добровольческих проектов были затронуты темы благотворительности, профессиональной направленности, экологии, культурного развития и других направлений.

«Волонтеры и добровольческие проекты должны быть в каждом муниципалитете. Не надо ждать специальной площадки, активные и неравнодушные люди могут собираться и в библиотеках. Не помещение формирует доброту, а человек. Поэтому найти человека и сформировать среду для добровольческих проектов нужно в каждом населенном пункте республики», — подытожил Владимир Уйба.

Со 2 по 6 сентября волонтерские организации из Коми примут участие в форуме Северо-Западного федерального округа, представят свои проекты перед федеральными экспертами и будут бороться за место в финале.

Итоговое награждение победителей Всероссийского конкурса состоится 5 декабря в рамках Международного форума добровольцев. Победители получат денежный приз и символические подарки. Грантовый фонд в 2020 году составляет 90 млн. рублей.