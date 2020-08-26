Великий Новгород, , 13:03 — REGNUM Все занятия в Новгородском государственном университете с 1 по 12 сентября будут проходить в онлайн-формате, в том числе с использованием интернет-платформ видеоконференцсвязи. Массовые мероприятия среди студентов останутся под запретом. Об этом 26 августа сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.

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Если после 12 сентября будет принято решение возобновить очные занятия, то расписание будет составлено с учётом максимального разобщения учебных групп. Занятия физкультурой будут проходить на открытом воздухе.

«Учебные занятия по заочной и очно-заочной формам обучения начнутся не ранее 1 октября и исключительно в электронной информационно-образовательной среде НовГУ — с помощью дистанционных образовательных технологий», — отметили в НовГУ.

Вуз закупает к началу учебного года средства индивидуальной защиты и дезинфекции.

Отметим, по данным областного оперативного штаба на 26 августа, за последние сутки в Новгородской области выявлено 19 новых носителей коронавируса, в том числе 14 — в Великом Новгороде. Общее число выявленных случаев составляет в регионе 4235 за всё время пандемии. Выздоровел 3421 человек, в том числе 23 пациента выписаны за последние сутки. Скончались 68 человек.