Красноярск, , 12:48 — REGNUM Отвечая на вопросы родителей об организации учебного процесса в новом учебном году, в министерстве образования Красноярского края подчеркнули, что торжественные линейки в День знаний пройдут во всех школах.

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Как сообщили ИА REGNUM 26 августа в краевом минобразования, линейки для первоклассников рекомендовано провести на улице в праздничной обстановке. Присутствующие на празднике родители должны будут соблюдать социальную дистанцию и пользоваться защитными масками.

Для учеников со второго по одиннадцатый класс линейки также состоятся — у каждого класса в отдельном кабинете.

Если школа решит провести линейки на открытом воздухе, то на празднике смогут присутствовать дети только из одного класса.

Как сообщало ИА REGNUM, учебный год в Красноярском крае начнётся в стандартном режиме, но с соблюдением всех мер безопасности.

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