Москва, , 12:57 — REGNUM Экс-сотрудник антикоррупционного Главного управления МВД РФ (ГУЭБиПК) полковник Дмитрий Захарченко признан Московским городским судом склонным к побегу и к нападению на сотрудников правоохранительных органов. Об этом 26 августа сообщает ТАСС.

«Апелляционную жалобу защиты на решение Лефортовского суда Москвы оставить без удовлетворения», — зачитал решение судья, Захарченко участвовал в заседании суда в режиме онлайн.

При этом ранее в марте Лефортовский районный суд Москвы принял решение отклонить иск защиты Захарченко к администрации московского СИЗО-2 УФСИН России по факту признания его склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов, на что адвокатами Захарченко была подана апелляция.

До этого в суде первой инстанции сотрудник СИЗО и старший оперуполномоченный по делам ФСИН подтвердили, что слышали, как Захарченко угрожал оперативникам ФСБ России. Сам Захарченко в суде отрицал факт угроз оперативникам, а его защита сообщала, что из-за признания ее подзащитного склонным к побегу последний не может трудоустроиться в колонии № 5 в Зубово-Полянском районе Мордовии, где отбывает свой срок наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре минувшего года бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осуждённый по коррупционной статье к длительному сроку лишения свободы, получил статус заключённого, склонного к побегу и нападению на представителей властей.