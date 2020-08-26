Манила, , 12:46 — REGNUM Военные на Филиппинах раскрыли личности двух женщин, подозреваемых в совершении террористических актов на острове Холо на юге Филиппин, сообщает CNN Indonesia.

Командующий филиппинской армией Сирилито Собежана заявил, что две жительницы Филиппин признаны виновными и связаны с террористической деятельностью.

После серии взрывов на юге Филиппин вооруженные силы призвали правительство страны вновь ввести военное положение.

«Передвижение населения необходимо контролировать. В противном случае это повторится снова, и местные жители станут жертвами», — заявил Сирилито Собежана.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах заявил, что до сих пор нет ясности относительно гражданки Индонезии, подозреваемой в терактах на Филиппинах.

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