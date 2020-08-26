Новосибирск, , 12:45 — REGNUM Новый учебный год в Новосибирском государственном университете начнётся офлайн, но с соблюдением предписанных правил. Ношение масок будет обязательным требованием. Об этом сообщается на сайте вуза.

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«Согласно требованию Минобрнауки, массовые мероприятия в осеннем семестре не проводятся, поэтому во дворе университета не будет традиционного пикника. Вечерняя концертная часть пройдёт в формате онлайн-квартирника», — уточнили в университете.

В общежитии НГУ также будет необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.