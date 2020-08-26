Нур-Султан, , 12:44 — REGNUM До конца 2020 года в Кустанайской и Восточно-Казахстанской областях планируется закрыть две колонии, сообщили в пресс-службе комитета уголовно-исправительной системы МВД республики.

В поселке Кушмурун Кустанайской области закроют исправительное учреждение УК-161/4, в поселке Шуак Восточно-Казахстанской области — ОВ-156/17. В комитете отметили, что в республике продолжается работа по закрытию старых и устаревших колоний.

Исполняющий обязанности председателя комитета Ескали Саламатов отметил, что за последние десять лет число заключенных в Казахстане снизилось вдвое.

Напомним, в 2019 году комитет уголовно-исправительной системы МВД Казахстана закрыл в республике четыре исправительных учреждения.

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