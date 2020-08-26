Саратов, , 12:45 — REGNUM В Саратовскую область поступила первая партия вакцины от гриппа. Во время прививочной кампании запланировали привить 1 млн 139 тыс. человек. Об этом рассказал министр здравоохранения Олег Костин.

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Глава регионального минздрава отметил, что ведомством разработаны правила маршрутизации пациентов с вирусными инфекциями. Кроме этого, продолжаются исследования на коронавирус. Так, мощность лабораторий позволяет проводить более 3 тыс. тестов на COVID-19 в день. Дополнительные лаборатории по ПЦР-диагностике открываются на базе семи медучреждений.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 26 августа коронавирус подтвержден у 11 877 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 95 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 7660 человек, скончались 69 человек.

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