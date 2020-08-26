Грозный, , 12:40 — REGNUM В Чечне получил наказание в виде лишения свободы сроком на три года бывший начальник управления Федеральной миграционной службы Исмаил Усманов. Его признали виновным в незаконном оформлении паспортов гражданина РФ и загранпаспортов, пишет «КоммерсантЪ».

По данным издания, в 2014 году он выписал несколько документов лицам, которые не проживали на тот момент в республике. Один из паспортов, в частности, был оформлен на женщину, участвовавшую в тот момент в войне в Сирии в составе незаконных вооруженных формирований. Документы на гражданку принес ее родственник, в том числе фото в хиджабе, которое не смутило начальника УФМС.

Еще один российский паспорт был оформлен на жителя Казахстана, который в России никогда не проживал. Документ был выдан по подложным справкам взамен якобы утерянного советского паспорта.

Факт нарушений был установлен сотрудниками управления ФСБ, в отношении Усманова было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.