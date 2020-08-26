Москва, , 12:40 — REGNUM В поселении Московский планируют ввести в эксплуатацию новый детский сад. Об этом сообщается на официальном сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Объект расположен по адресу: улица Родниковая, владение 17Е станции метро «Саларьево». Ввести детский сад в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2021 года. Учреждение будет рассчитано на 200 мест, отметил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

«На объекте полностью завершены монолитные работы. Ведется обработка огнебиозащитой металлоконструкций кровли. Продолжаются работы по внутренней кладке стен и инженерных коммуникаций», — подчеркнул Жидкин.

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