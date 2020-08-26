Москва, , 12:36 — REGNUM Журнал Forbes составил рейтинг Instagram-блогеров, в который вошли 15 человек, больше всего заработавших в этой соцсети.

Так, на первом месте находится телеведущая Ксения Собчак (7,7 млн подписчиков, доход — $1,48 млн). Далее идут певица Полина Гагарина (8,4 млн, $0,89 млн), видеоблогер Ида Галич (7,1 млн, $0,85 млн), телеведущая Ксения Бородина (15,4 млн, $0,77 млн) и певица Алина Левда (5,3 млн, $0,76 млн).

В десятку также вошли телеведущая Анастасия Ивлеева (17,7 млн, $0,61 млн), блогер Валерия Чекалина (6,5 млн, $0,61 млн), телеведущая Регина Тодоренко (8,6 млн, $0,6 млн), певица Елена Темникова (5,2 млн $0,6 млн) и боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов (21,2 млн $0,6 млн).

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