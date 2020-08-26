Кемерово, , 12:35 — REGNUM В Кемеровской области уже закрыты семь пляжей и 27 мест массового отдыха у воды. Всего в летний период для жителей региона были открыты 58 мест массового отдыха у воды и 27 пляжей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

«Работа по предупреждению происшествий на воде продолжается. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проводят профилактические рейды и патрулирования совместно с представителями администраций муниципальных образований и полиции, — отметили в ведомстве. — Инспектирующие проводят беседы с отдыхающими у воды».

Уточняется, что инспекторы ГИМС во время рейдов беседуют и с судовладельцами — о правилах движения на водных объектах и необходимости государственной регистрации маломерных судов.